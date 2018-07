आज का वृश्चिक राशिफल, 31 जुलाई 2018: परिश्रम की अधिकता रहेगी, मान-सम्मान में होगी वृद्धि

दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए मनोरंजन का दिन है। वस्त्राभूषण, वाहन तथा भोजन का अच्छा सुख प्राप्त होगा। आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। परिश्रम की अधिकता रहेगी। मित्रों के साथ पार्टी या पिकनिक में आज का दिन बहुत अच्छी तरह से बीतेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग गुलाबी और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: मेहनत अधिक करनी पड़ेगी। परिजनों का सहयोग मिलेगा। आज के दिन नई योजनाओं में सफलता मिल सकती है। प्रेम संबंध बेहतर होंगे। लाल या नारंगी रंग की नोटबुक या स्टेशनरी आपके करियर में मजबूती ला सकती है। लव राशिफल: बिगड़े रिश्तों में मधुरता लाने के लिए आज बात करें। सोच-समझकर कोई कदम उठाएं। प्यार में बाधा आ सकती है। पार्टनर से गलतफहमी के चलते संबंध खराब हो सकते हैं। आज बनने वाले संबंध ज्यादा समय तक नहीं चलेंगे।

वित्त राशिफल: आज आपको सावधान रहने काी आवश्यकता है। आज आपकी कोई सम्पत्ति नष्ट होने का योग है। आपकी आपकी कार दुर्घटनाग्रस्त हो सकती है। और आपकी कीमती वस्तुओं के खोने या नष्ट होने की सम्भावना है। अत: आप उनके प्रति सचेत रहें और अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है उन्हें आज आराम मिलेगा। अगर आपको जोड़ों में ज्यादा परेशानी है तो डॉक्टर को अवश्य दिखायें। आज ऑफिस में काम अधिक होने से तनाव हो सकता है। इसलिए आराम करें।

First Published on July 31, 2018 5:08 am