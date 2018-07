आज का वृश्चिक राशिफल, 30 जुलाई 2018: घर में रहेगी सुख-शांति, वाद-विवाद से बचें

दैनिक राशिफल: आज यात्रा प्रवास पर नहीं जाएं। संतानों के सम्बंध में समस्याएँ खड़ी होंगी। घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा। वाद-विवाद में भाग लेने से बचें। स्वाभिमान भंग न हो इसका ध्यान रखें। शेयर- सट्टा का प्रलोभन हानि पहुंचा सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: सोचे हुए काम पूरे होंगे। आज भाग्य आपका साथ देगा। कारोबार में निवेश कर सकते हैं। आपके फैसले सही साबित होंगे। तनाव से बचें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को रक्त चंदन चढ़ाएं। लव राशिफल: पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। अपनी भावनाएं ना थोपें। आज आप किसी की ओर आकर्षित हो सकते हैं। आज से शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी।

वित्त राशिफल: जो लोग कपड़े के क्षेत्र में काम करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा होगा। वे अपने काम व आय में एक विकास देखेंगे। हाथ से बनी चीजों में इस समय एक उछाल देखने को मिलेगा। जो लोग आज कारोबार में विस्तार करने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। इससे आपको मुनाफा होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: जिन लोगों को बीपी या शुगर की परेशानी है उनकी आज सेहत में बदलाव आएगा। आप डॉक्टर की सलाह मानते चले आ रहे हैं इसलिए इस वक्त भी उनकी सलाह के अनुकूल चलें। आप थोड़ा घूमना शुरू करें। इससे आपको अच्छा लगेगा और सेहत में बदलाव आएगा।

First Published on July 30, 2018 3:40 am