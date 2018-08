आज का वृश्चिक राशिफल, 30 अगस्त 2018: आपके काम की होगी तारीफ, खुद पर रखें संयम

दैनिक राशिफल: परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा परन्तु वैचारिक मतभेद हो सकता है। आर्थिक रूप या कैरियर के रूप में कामयाबी हासिल होगी। कार्य स्थल पर प्रमोशन या प्रशंसा मिलने के आसार हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है। परिवार में प्रेम बढ़ेगा और दोस्तों से भी सहयोग मिल सकता है। पार्टनरशिप से लाभ हो सकता है। किसी से आर्थिक मदद में कमी आएगी। तंदूर पर गुड़ की रोटी बनाकर किसी धर्म स्थान पर गरीब को खिलाएं। लव राशिफल: खुद पर संयम रखें। शाम को पति-पत्नी कही घूमने जा सकते हैं। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। वाद-विवाद से बचें। आज शुरू हुई रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक चलेगी।

वित्त राशिफल: कारोबार के लिए आज का दिन ठीक होगा। आज आप कारोबार में विस्तार के लिए प्लानिंग कर पाएंगे। आज आप फालतू की चीजों पर अधिक धन खर्च कर सकते हैं इसलिए इस बात का ध्यान रखें की काम की चीजें ही खरीदें। वाहन सुख मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आप अपनी ध्वनियों, इच्छाओं, योग और साधना पर ध्यान दें। इसका फायदा मिलेगा। आप हर तरह से परेशानियों को हल करने की कोशिश करें।अगर आप मोटापे से परेशान हैं तो आपको जल्द से ही कसरत शुरू करनी चाहिए। साथ ही योग भी करना चाहिए। इससे आपको मानसिक तौर पर लाभ मिलेगा।

First Published on August 30, 2018 4:24 am