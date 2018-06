आज का वृश्चिक राशिफल, 03 जून 2018: धैर्यशीलता में आएगी कमी, प्रॉपर्टी से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: आय में कमी एवं खर्चों की अधिकता की स्‍थिति हो सकती है। माता के स्वास्थ्य के सम्बंध में चिंता रहेगी। धैर्यशीलता में कमी हो सकती है। आज का दिन शांति से व्यतीत करें। परिजनों में अनबन हो सकती है। प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सिल्वर और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: किसी चीज पर आपका कंट्रोल खत्म होगा। आने वाला वक्त आपके लिए शुभ रहेगा। आज आपको मेहनत का फल मिलेगा। आज आपका किसी महिला के साथ विवाद हो सकता है। पीपल के नीचे सूर्य को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं। लव राशिफल: आज शुरू हुई रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। वाद-विवाद से बचें। खुद पर संयम रखें। शाम को पति-पत्नी कही घूमने जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: जो लोग नया घर खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है। आज आपको लोन आसानी से मिल जाएगा। जिससे आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। आज कार खरीद लेने के लिए भी अच्छा दिन है। धन को संभाल कर और सोच- विचार कर खर्च करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। आज आप महसूस करेंगे कि आपकी उर्जा उच्च स्तर पर है।आपके साहस की तरह आपकी ऊर्जा शक्ति भी उच्चस्तर पर है। आपका काम में मन लगेगा। आप समय का सदुपयोग कर पाएंगे।

First Published on June 3, 2018 4:17 am