आज का वृश्चिक राशिफल, 29 मई 2018: कार्यक्षेत्र में हो सकती है तरक्की, सेहत रहेगी नाजुक

दैनिक राशिफल: आज के दिन परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। सेहत का ख्याल रखें। खान-पान में ध्यान रखें। नए कार्य की शुरुआत करने से बचें। वाणी और व्यवहार पर आज संयम रखना आवश्यक है। अचानक धन लाभ होगा। आध्यात्मिक साधना के लिए अच्छा समय है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: ऑफिस में सहयोग मिलेगा। कुछ भी बोलने से पहले सोचे। तरक्की के योग हैं। जीवन में उतार-चढ़ाव चलता रहेगा। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। सूर्य देव की तस्वीर घर की पूर्व दिशा में रखें। लव राशिफल: पति-पत्नि घूमने का प्लान बना सकते हैं। पति-पत्नी के लिए आज का दिन अच्छा होगा। प्रेमी से उपहार मिलेगा। पार्टनर से सुख मिल सकता है। खर्चे बढ़ सकते हैं। इस सप्ताह बनने वाले संबंध ज्यादा समय तक चलेंगे।

वित्त राशिफल: आज आपको निवेश करने से नुकसान हो सकता है। आज आपके ग्रह चाल बदल रहे हैं, इसलिए आपके जीवन में बहुत बदलाव आएंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी से कदम उठाने की जरूरत है। किसी को धन देने से बचें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अपनी सेहत को लेकर परेशान रहेंगे। पेट संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अधिक चिंता न करें। धीरे-धीरे इस परेशानी से छुटकारा मिलेगा। आज पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। उन्हें अपच जैसी परेशानी हो सकती है।

First Published on May 29, 2018 4:21 am