आज का वृश्चिक राशिफल, 29 जुलाई 2018: दोस्तों के साथ करेंगे मौज-मस्ती, मिल सकती है नई जिम्मेदारी

दैनिक राशिफल: संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। मांगलिक कार्य होंगे। नौकरी मिलने के योग हैं। आज गृहस्थजीवन में सुख और संतोष की अनुभूति करेंगे। दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। महिला मित्रों से लाभ मिलेगा। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 68 % होगा। टैरो राशिफल: किसी काम के लिए ज्यादा योजना ना बनाएं। पैसों का रिस्क लेने से बचें। ऑफिस में बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। प्रॉपर्टी में लाभ मिलेगा। ऑफिस में लाल रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: सहयोगी से आकर्षण बढ़ेगा। पति-पत्नी के लिए आज का दिन अच्छा होगा। आज की शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताएं। इससे नीरसता खत्म होगी। कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं। किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा साबित होगा। व्यवसाय के लिए यात्रा आपके लिए काफी लाभदायक हो सकती है। लेकिन आपको लेन-देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज आपको आकस्मिक धन लाभ मिल सकता है। अपने मकसद को पाने के लिए मेहनत करें।

स्वास्थ्य राशिफल: जो लोग पेट की समस्या से परेशान है उनको लाभ मिलेगा। आपको बाहर के खाने पर नियंत्रण रखना पड़ेगा। कुछ दिन आपको घर पर बना हल्का खाने की जरुरत है। इससे आपको पेट संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा। सलाह अनुसार दवा लें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 29, 2018 4:52 am