आज का वृश्चिक राशिफल, 28 मई 2018: माता का मिलेगा सहयोग, मान-सम्मान बढ़ेगा

दैनिक राशिफल: माता से धन की प्राप्‍ति हो सकती है। नए संबंध स्थापित करने से पहले गंभीरता से विचार करें। दांपत्यजीवन के उत्तम क्षणों का अनुभव करेंगे। प्रिय व्यक्ति की मुलाकात और धनलाभ होगा। सार्वजनिक जीवन में आपकी मान- प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भागीदारी से लाभ होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 77 % होगा। टैरो राशिफल: किस्मत का साथ मिलेगा। ज्ञान द्वारा धन प्राप्त करेंगे। अध्यात्मिक चीजों की ओर रुझान बढ़ेगा। आज किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। धैर्य बनाए रखें। झटका लग सकता है। विश्वासघात हो सकता है। तांबे के सिक्के शिव मंदिर में रखें। लव राशिफल: किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं। पति-पत्नी के लिए आज का दिन अच्छा होगा। आज आप प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं। सहयोगी से आकर्षण बढ़ेगा।आज की शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताएं। इससे नीरसता खत्म होगी।

वित्त राशिफल: अगर आप कारोबार में निवेश करने की सोच रहे हैं तो अभी इस ख्याल को निकाल दें। अभी समय आपके अनुकूल नहीं है। आपके ग्रहों की स्थिति आज से बदल रही है इसलिए जीवन में बहुत कुछ बदलाव आयेगा। अभी आर्थिक मामलों में सावधानी से कदम उठाने की जरूरत है।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको अपने सेहत की फिक्र करनी चाहिए। सिरदर्द से सावधान रहें। ज्यादा तनाव थकावट बड़ी रूकावटें हो सकती हैं। आज आपको पूरा आराम करना चाहिए। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। इससे आप शांत और हल्का महसूस करेंगे।

First Published on May 28, 2018 4:54 am