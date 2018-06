आज का वृश्चिक राशिफल, 28 जून 2018: शेयर बाजार से हो सकता है नुकसान, यात्रा पर जाने से बचें

दैनिक राशिफल: शेयर- सट्टा का प्रलोभन हानि पहुंचा सकता है। आज यात्रा प्रवास पर नहीं जाएं। संतानों के सम्बंध में समस्याएँ खड़ी होंगी। घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा। वाद-विवाद में भाग लेने से बचें। स्वाभिमान भंग न हो इसका ध्यान रखें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपको प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिल सकता है। आज आप निजी मामले सुलझा सकते हैं। नए दोस्तों बनेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। किसी शिव मंदिर में 125 ग्राम मसूर की दाल चढ़ाएं। लव राशिफल: आज से शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। पार्टनर के साथ समय बिताएंगे। आज आप किसी दोस्त को प्रेमी के नजरिए से देख सकते हैं। आपकी किसी बात से पार्टनर परेशान हो सकता है। अपनी भावनाएं पार्टनर पर ना थोपें।

वित्त राशिफल: आज आपको अपनी जरूरी चीजों का संभालकर रखना होगा। क्योंकि आज आपकी कीमती चीज गुम हो सकती है। आज आपको बेकार में कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए आप अपनी कीमती चीजों अच्छे से ध्यान रखें। आज आपको पूंजी के लेन-देन में सावधानी बरतने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आप अपनी आवश्यकता अनुसार अपने स्वास्थ्य मे ऐहतियात बरतें। आपको लगातार व्यायाम करना चाहिए। क्योंकि आप थोड़े दिन बाद इसे छोड़ देते हैं। जो लोग ट्रेवल का काम करते हैं उन्हें मानसिक थकान हो सकता है। इसलिए आपको आराम करने का आवश्यकता है। अपने दिमाग पर नेगेटिव चीजें हावी न होने दें।

First Published on June 28, 2018 4:15 am