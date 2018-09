आज का वृश्चिक राशिफल, 27 सितंबर 2018: शेयर बाजार से हो सकती है हानि, तनाव से बचें

दैनिक राशिफल: स्वाभिमान भंग न हो इसका ध्यान रखें। वाद-विवाद में भाग लेने से बचें। आज यात्रा प्रवास पर नहीं जाएं। घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा। संतानों के सम्बंध में समस्याएँ खड़ी होंगी। शेयर- सट्टा का प्रलोभन हानि पहुंचा सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: आज आप निजी मामले सुलझा सकते हैं। नए दोस्तों बनेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज आपको प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिल सकता है। किसी शिव मंदिर में 125 ग्राम मसूर की दाल चढ़ाएं। लव राशिफल: दाम्पत्य जीवन के मामले में कोई भी बड़ा फैसला न करें। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। आज के दिन बनने वाले संबंध लंबे समय कर चलेंगे। सिंगल लोग किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो वह कर सकते हैं। कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैंनेगेटिव बातें दिल-दिमाग में ना लाएं।

वित्त राशिफल: ये समय आपके लिये भागीदारी को लेकर बड़ा ही शुभ है। जो लोग वाहन खरीदने की सोच रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। आज का दिन आपके लिए शुभ है। भले ही आपकी इनकम कम हो लेकिन आपको कहीं से आकस्मिक लाभ मिल सकता है। कठिन मेहनत करते रहने के परिणाम आपके समक्ष होंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आप बाहर के खाना खाने से बचें। यदि आपको घुटनों में दिक्कत है तो आज आपको दर्द से राहत मिल सकती है। जोड़ों के दर्द के कारण आप व्यायाम बन्द न करें अन्यथा आपकी शारीरिक संक्रमण शक्ति प्रभावित हो सकती है। आप कुछ हल्के व्यायाम कर सकते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें और शरीर मजबूत हो।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on September 27, 2018 7:39 am