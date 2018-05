आज का वृश्चिक राशिफल, 27 मई 2018: धैर्यशीलता में आएगी कमी, विश्वासघात से रहें सावधान

दैनिक राशिफल: पारिवार में खुशी का माहौल रहेगा। धैर्यशीलता में कमी हो सकती है। माता के स्वास्थ्य के सम्बंध में चिंता रहेगी। आज का दिन शांति से व्यतीत करें। आय में कमी एवं खर्चों की अधिकता की स्‍थिति हो सकती है। स्थायी संपत्ति और वाहन आदि के दस्तावेज करने में सावधानी रखने की जरूरत है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 79 % होगा। टैरो राशिफल: विश्वासघात मिल सकता है। जरूरी फैसले लें पाएंगे। बेकार के रिश्तों से दूरी बनाए रखें। आज अपने दोस्तों से सावधान रहें। पीपल के नीचे सूर्य को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं। शिव मंदिर में तांबे के सिक्के रखें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच प्रेम बना रहेगा। प्रेमी से किसी तरह की जोर जबरदस्ती ना करें। आज विवाद होने पर बात को खत्म करने की पहल करें। आज सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए अच्छा है। आज आपकी सभी योजनाएं पूरी हो सकती हैा। आपकी जो जमा पूंजी है उसमें आज और बढ़ोतरी होगी। पैसा खर्च करने की बजाय कमाने पर ध्यान देंगे। तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। जो राह आपने चुनी है, उस पर चलते रहिये। आप सही दिशा में जा रहे हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आप लंबे समय बाद खुद को स्वस्थय महसूस करेंगे। जो लोग किसी तरह की शारीरिक बीमारी से ग्रसित हैं, आज उनकी सेहत में पहले से सुधार आएगा। अपनी व्यायाम करने की आदत को बनाए रखें। इसका फल आपको अभी और लंबे समय कर मिलेगा।

First Published on May 27, 2018 3:06 am