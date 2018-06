आज का वृश्चिक राशिफल, 26 जून 2018: यात्रा पर जा सकते हैं, पूंजी निवेश करने से बचें

दैनिक राशिफल: जीवनसाथी संग रोमांस के पल गुजारेंगे। परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की संभावना है। समाज में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा। मेहनत के बल पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लंबी यात्रा की योजना बनेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है ग्रे और आपका भाग्य 66 % होगा। टैरो राशिफल: किसी चीज पर आपका कंट्रोल खत्म होगा। आज कोर्ट-कचहरी के मामलों से दूर रहें। आज आपको मेहनत का फल मिलेगा। आने वाला वक्त आपके लिए शुभ रहेगा। पीपल के नीचे सूर्य को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं। लव राशिफल: आज के दिन शुरू होने वाली रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। आज आपकी किसी रोचक और आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आज आप अपने पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं। कुछ लोग अपने प्यार को शादी में भी बदलने का मूड बना सकते हैं।

वित्त राशिफल: जो लोग शेयर बाजार में निवेश करने का मन बना रहे हैं उनके लिए अभी समय अनुकूल नहीं है। यह समय ऐसा है कि आप कुछ और सोचें। जो लोग नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं उनको अभी सही समय का इंतजार करना चाहिए। किसी तरह का अंदाजा लगाकर ना चलें। वरना आप नुकसान झेल सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। जिन लोगों को पेट संबंधी परेशानी है उनको आज राहत मिल सकती है।आज आपके मस्तिष्क को शान्ति मिलेगी। आज आप केन्द्रित होकर व्यायाम करें तभी आपका मूड और ऊर्जा शक्ति बढ़ेगी।

First Published on June 26, 2018 4:48 am