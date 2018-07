आज का वृश्चिक राशिफल, 26 जुलाई 2018: परिजनों के साथ हो सकती है अनबन, सोच-समझकर बोलें

दैनिक राशिफल: धैर्यशीलता में कमी हो सकती है। आय में कमी एवं खर्चों की अधिकता की स्‍थिति हो सकती है। माता के स्वास्थ्य के सम्बंध में चिंता रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ अनबन होने से मन दुःखी होगा लेकिन थोड़ी देर बाद सब ठीक हो जाएगा। आज का दिन शांति से व्यतीत करें। स्थायी संपत्ति और वाहन आदि के दस्तावेज करने में सावधानी रखने की जरूरत है। संतानों के साथ मतभेद या उनकी चिंता से मन व्यग्र रहेगा। मानसिक चिंताएं परेशान कर सकती हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 82 % होगा।

टैरो राशिफल: मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। आज आपकी नए लोगों से मुलाकात होगी। नए स्थान पर घूमने जा सकते हैं। तिस्पर्धियों से सावधानी बरतें। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। पीपल के नीचे दूध अर्पित करें।

लव राशिफल: आज लव लाइफ को लेकर कोई बड़ा फैसला ना लें। पार्टनर को लेकर मन में नेगेटिव बातें चलेगी। दांपत्य जीवन मे तालमेल रहेगा। सिंगल लोग किसी को प्रपोज करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा रुके। आज के दिन शुरू हुई पार्टनरशिप लंबे समय तक चल सकती है।आप आपको मानसिक तनाव हो सकता है।

First Published on July 26, 2018 4:31 am