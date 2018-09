आज का वृश्चिक राशिफल, 25 सितंबर 2018: मान-सम्मान बढ़ेगा, परिवार में रहेगी शांति

दैनिक राशिफल: दांपत्यजीवन के उत्तम क्षणों का अनुभव करेंगे। सार्वजनिक जीवन में आपकी मान- प्रतिष्ठा बढ़ेगी। प्रिय व्यक्ति की मुलाकात और धनलाभ होगा। नए संबंध स्थापित करने से पहले गंभीरता से विचार करें। माता से धन की प्राप्‍ति हो सकती है। भागीदारी से लाभ होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। आज आपकी नए लोगों से मुलाकात होगी। नए स्थान पर घूमने जा सकते हैं। आज आपके अटके काम पूरे हो सकते हैं। पीपल के नीचे दूध अर्पित करें। लव राशिफल: आज के दिन लव लाइफ से जुड़ा को फैसला कर सकते हैं। पार्टनर को आपकी मदद से फायदा हो सकता है। पार्टनर से आपको उपहार मिल सकता है। मानसिक तनाव हो सकता है। पति-पत्नी के रिश्ते सामान्य रहेंगे। प्रेमी की सेहत की चिंता रहेगी।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके लिए शुभ होगा। आपको पूंजी निवेश से लाभ मिल सकता है। लेकिन आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए सावधानी से कार्य पूरा करें। आज आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। जमीन जायदाद के लेन-देन बहुत बड़े पैमाने पर होते हैं जिससे आपको बड़ा लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज ज्यादा तनाव और परेशानी के कारण सिरदर्द हो सकता है। आपको आराम करने की आवश्यकता है। इसके साथ ही आपको नियमित रूप से व्यायाम करना चाहिए ताकि आप सिरदर्द जैसी बीमारी से छुटकारा पा सकें और साथ ही तनाव भी कम हो सकें।

First Published on September 25, 2018 4:27 am