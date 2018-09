आज का वृश्चिक राशिफल, 24 सितंबर 2018: कार्य होंगे सफल, यात्रा पर जाने की संभावना

दैनिक राशिफल: जिंदगी सही रास्ते पर है। पुरानी समस्याएं हल हो सकती है। कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा। आज का दिन खुशी से बीतेगा। मन शांत रहेगा। दूसरों से असहमती हो सकती है। धन खर्च हो सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। आज आपकी नए लोगों से मुलाकात होगी। आज आपके अटके काम पूरे हो सकते हैं। नए स्थान पर घूमने जा सकते हैं। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। पीपल के नीचे दूध अर्पित करें। लव राशिफल: आज बनने वाले संबंध ज्यादा समय तक नहीं चलेंगे। सोच-समझकर कोई कदम उठाएं। पार्टनर से गलतफहमी के चलते संबंध खराब हो सकते हैं। बिगड़े रिश्तों में मधुरता लाने के लिए आज बात करें। प्यार में बाधा आ सकती है।

वित्त राशिफल: आपको लोन के मामलों में राहत मिलेगी। आप बहुत दिन से केवल अपने काम में ही व्यस्त थे। आज सब भूल कर जीवन का आनंद उठाइये। आज का दिन आपके लिए सही होगा। बैंक के काम पूरे हो सकते हैं। इससे आपको मानसिक राहत मिलेगी और आगे काम अच्छे से कर पाएंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: बाहर का खाना छोड़कर नियमित रूप से व्यायाम करना होगा। इस बदलाव का लाभ आपको शीघ्र मिलेगा। आज डायबिटीज और मोटापे से ग्रस्त लोगों को अपनी सेहत का अधिक ख्याल रखने की आवश्यकता है।

First Published on September 24, 2018 4:15 am