आज का वृश्चिक राशिफल, 24 जून 2018: प्रॉपर्टी से मिलेगा लाभ, अटके काम होंगे पूरे

दैनिक राशिफल: भाई-बहनों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। आमदनी में वृद्धि होगी, प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी संग भावनात्मक संवेदनशीलता के साथ-साथ प्रेम की मधुरता बढ़ेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपके अधूरे काम पूरे होंगे। कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बागवानी या खेती का काम में रुझान होगा। जल में घी मिलाकर घी सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: प्रेम संबंधों में किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला ना लें। आज आपके खर्चे बढ़ेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। पार्टनर को लेकर किसी के साथ विवाद हो सकता है। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं।

वित्त राशिफल: आप अपना लेन-देन ठीक रखें, जिससे बाजार में आपकी साख बनी रहेगी। विशेषकर उन लोगों के सामने जिनसे आपने बीते समय में ॠण लिये हैं। आप अपने कर्तव्यों को ना भूलें। यदि आप लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप आज अप्लाई कर सकते हैं।



स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अच्छे मूड में रहेंगे। आपको अच्छी खबर मिल सकती है। आने वाले समय में आपको संतान सुख मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। जल्द ही सभी परेशानी से निजात मिल जाएगी और आप फिर से राहत की सांस ले सकेंगे।

First Published on June 24, 2018 4:50 am