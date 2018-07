आज का वृश्चिक राशिफल, 24 जुलाई 2018: मन रहेगा शांत, दोस्तों से हो सकता है मनमुटाव

दैनिक राशिफल: धन खर्च हो सकता है। कार्य में सफलता और यश मिलने से उत्साह बढ़ेगा। जिंदगी सही रास्ते पर है। आज का दिन खुशी से बीतेगा। मन शांत रहेगा। दूसरों से असहमती हो सकती है। परिवार में झगडे का वातावरण रहेगा। पुरानी समस्याएं हल हो सकती है। आज शुभ समाचार मिलेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 75 % होगा।

टैरो राशिफल: दोस्तों से बहस हो सकती है। सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। जीवन में उतार-चढ़ाव चलता रहेगा। धैर्य बनाए रखें। अनावश्यक खर्च पर संयम बरतें। शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। कुछ भी बोलने से पहले सोचे। आज के दिन काली उड़द का सेवन ना करें।

लव राशिफल: आज पार्टनर से मुलाकात होगी लेकिन बाहर घूमने का प्लान नहीं बन पाएगा। अगर किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं तो आज का दिन अनुकूल है। आज आपको शादी के लिए प्रपोजल मिल सकते हैं। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है।

First Published on July 24, 2018 4:27 am