आज का वृश्चिक राशिफल, 23 सितंबर 2018: खर्च पर रखें नियंत्रण, गुस्से पर रखें काबू

दैनिक राशिफल: माता से धन की प्राप्‍ति हो सकती है। वस्‍त्रों आदि पर खर्च बढ़ेंगे। नए संबंध स्थापित करने से पहले गंभीरता से विचार करें। अधिक खर्च होने से हाथ तंग रहेगा। ईश्वर की आराधना तथा नाम-स्मरण से लाभ होगा। नए कार्यों का प्रारंभ न करें और क्रोध पर संयम रखें।शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: जीवन में उतार-चढ़ाव चलता रहेगा। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। धैर्य बनाए रखें। कुछ भी बोलने से पहले सोचे। दोस्तों से बहस हो सकती है। आज के दिन काली उड़द का सेवन ना करें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच प्यार बढ़ेगा। आज रोमांस कर सकते हैं। आज के दिन आपका साथी परेशान रहेगा। तनाव को दूर करने के लिए बाहर घूमने जा सकते हैं। अविवाहित लोगों को शादी के लिए प्रपोजल मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है। आज आपको निवेश से नुकसान हो सकता है। इसलिए आज आप सोच-समझकर निवेश करें। आज खासकर उनसे तो जरूर सावधान रहें जिनकी किसी विदेशी के साथ साझेदारी है।

स्वास्थ्य राशिफल: आपकी सकारात्मक सोच से आप अच्छा महसूस करेंगे। आज माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आज आपकी सेहत में सुधार होगा। आपकी जिन्दगी में खुद ब खुद अच्छा बदलाव नजर आएगा।

First Published on September 23, 2018 3:59 am