आज का वृश्चिक राशिफल, 23 जुलाई 2018: कार्य होंगे पूरे, कारोबार से मिलेगा लाभ

दैनिक राशिफल: आय में कमी एवं खर्चों की अधिकता की स्‍थिति हो सकती है। आज का दिन शांति से व्यतीत करें। माता के स्वास्थ्य के सम्बंध में चिंता रहेगी। पारिवारिक सदस्यों के साथ अनबन होने से मन दुःखी होगा। धैर्यशीलता में कमी हो सकती है। स्थायी संपत्ति और वाहन आदि के दस्तावेज करने में सावधानी रखने की जरूरत है। प्रियजनों के साथ हुई भेंट सफल रहेगी। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 80 % होगा।

टैरो राशिफल: अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। परिवारजनों के साथ आनंद-उल्लास में समय व्यतीत होगा। मित्रों, स्नेहीजनों से उपहार मिलने से मन अति प्रसन्न होगा। हवाई यात्रा कर सकते हैं। घरेलू काम पूरे होंगे। काम या कारोबार में लाभ मिल सकता है। ऑफिस में जामुनी रंग का प्रयोग करें।

लव राशिफल: आज आपसे ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति आपसे प्रभावित हो सकता है। पति-पत्नी के बीच सब ठीक रहेगा। पार्टनर के साथ मन मुटाव हो सकता है। आज शादी की बात घर ना करें। आज छोटी-छोटी बातों पर पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है। आनंददायक प्रवास की संभावना है। उत्तम वैवाहिक सुख कि अनुभूति होगी।

First Published on July 23, 2018 4:13 am