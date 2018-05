आज का वृश्चिक राशिफल, 22 मई 2018: मान-सम्मान में होगी वृद्धि, वाहन सुख मिलेगा

दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए मनोरंजन का दिन है। परिश्रम की अधिकता रहेगी। आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वाहन सुख प्राप्त होगा। लाभ के अवसर मिलेंगे। मित्रों के साथ पार्टी या पिकनिक में आज का दिन बहुत अच्छी तरह से बीतेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नारंगी और आपका भाग्य 82% होगा। टैरो राशिफल: आर्थिक मामले परेशान कर सकते हैं। चिंता ना करें। नाम-यश मिलेगा। मानसिक थकावट महसूस करेंगे। आज आपके अटके काम पूरे हो सकते हैं। इस मंत्र ‘मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम। वातात्मजं वानर यूथ मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये’ का जाप करें। साथ ही हनुमान जी को चमेली का तेल अर्पित करें। लव राशिफल: कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं। सहयोगी से आकर्षण बढ़ेगा। पति-पत्नी के लिए आज का दिन अच्छा होगा। आज की शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताएं। इससे नीरसता खत्म होगी। किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: जिन लोगों को कारोबार पर्यटन क्षेत्र में हैं उनको आज लाभ मिल सकता है। उनके खुले स्वभाव और जोखिम उठाने की क्षमता के कारण वो काफी आगे बढ़ सकते हैं। आज आप अपनी मेहनत से एक नया मुकाम हासिल कर पाएंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखने की आवश्यकता है। आपको त्वचा संबंधित बीमारी होने की आशंका है। इसलिए धूप में ना जाएं और पानी खूब पीएं। तला हुआ खाने से बचें। जिससे आपकी त्वचा में सुधार होगाऔर आप स्वस्थ्य होंगे।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 22, 2018 3:25 am