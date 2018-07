आज का वृश्चिक राशिफल, 22 जुलाई 2018: कानूनी मामलों में मिलेगी राहत, गुस्से पर रखें काबू

दैनिक राशिफल: अधिक खर्च होने से हाथ तंग रहेगा। नए संबंध स्थापित करने से पहले गंभीरता से विचार करें। माता से धन की प्राप्‍ति हो सकती है। नए कार्यों का प्रारंभ न करें और क्रोध पर संयम रखें। ईश्वर की आराधना तथा नाम-स्मरण से लाभ होगा। दांपत्यजीवन में मधुरता रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है क्रीम और आपका भाग्य 74 % होगा।

टैरो राशिफल: आध्यात्मिक कामों में रुचि बढ़ेगी। शारीरिक और मानसिक प्रसन्नता रहेगी। प्रिय व्यक्तियों के साथ मुलाकात सफल और आनंददायक रहेगा। मानसिक तनाव रह सकता है। किसी जगह से खुशखबरी मिल सकती है और कानूनी मामले निपट सकते हैं। आज का दिन आमोद-प्रमोद में व्यतीत होगा। कोई शुभ समाचार मिलेगा।

लव राशिफल: आज आपकी किसी रोचक और आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आप आपको अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए साहस दिखाने की जरूरत है। आज के दिन शुरू होने वाली रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी। कुछ लोग अपने प्यार को शादी में भी बदलने का मूड बना सकते हैं।

First Published on July 22, 2018 4:12 am