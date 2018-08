आज का वृश्चिक राशिफल, 22 अगस्त 2018: आर्थिक स्थिति रहेगी ठीक, शुरू कर सकते हैं नया काम

दैनिक राशिफल: आज आप अपना नया काम शुरू कर सकते हैं, जिससे आपको सफलता मिलेगी। आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। आज का दिन आपके लिए मनोरंजन का दिन है। लाभ के अवसर मिलेंगे। वस्त्राभूषण, वाहन तथा भोजन का अच्छा सुख प्राप्त होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 79 % होगा। टैरो राशिफल: माता का सहयोग मिलेगा। यात्रा पर जा सकते हैं। बेकार के रिश्तों से दूरी बनाए रखें। दोस्तों से विश्वासघात मिल सकता है। आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। पीपल के नीचे सूर्य को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं। शिव मंदिर में तांबे के सिक्के रखें। लव राशिफल: आज शादी की बात घर कर सकते हैं, जिससे आपको इजाजत मिल सकती है। आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आज आपसे ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति आपसे प्रभावित हो सकता है। पति-पत्नी के बीच सब ठीक रहेगा। पार्टनर के साथ मन मुटाव हो सकता है।

वित्त राशिफल: आपने बैंक से रकम निकाली और उसे गैर जरूरी और छोटी-छोटी चीजों पर खर्च कर दिया, जिसका आपने हिसाब तक नहीं रखा। इसलिए बहुत जरूरी है आज से आप हर छोटे बड़े खर्चे का पूरा-पूरा हिसाब किताब रखें। आपकी आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा और यह लक्ष्य आपको अच्छी आदतों और जीवनशैली की ओर ले जाएगा। तो इस समय आप पौष्टिक भोजन और व्यायाम की आदत डालें। आपकी सेहत में परेशानी आ सकती है। ज्यादा कॉलेस्ट्रौल और स्नैक्स वाले खाने से दूर रहें। आपको तला हुआ खाना खाने से बचना चाहिए। ताजा खाना खाएं।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on August 22, 2018 6:49 am