आज का वृश्चिक राशिफल, 21 जून 2018: पैतृक संपत्ति से मिलेगा लाभ, मेहनत का मिलेगा फल

दैनिक राशिफल: किसी पैतृक सम्‍पत्ति से धनलाभ हो सकता है। घर और दांपत्यजीवन में आनंद छाया रहेगा।वाहनसुख मिल सकता है। वाणी पर संयम रखें। सामाजिक क्षेत्र में आप के कार्य की प्रशंसा होगी। आप व्यापार के कार्य में व्यस्त रहेंगे और व्यापार में लाभ मिलेगा। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 83 % होगा। टैरो राशिफल: आज कोर्ट-कचहरी के मामलों से दूर रहें। किसी चीज पर आपका कंट्रोल खत्म होगा। आज आपको मेहनत का फल मिलेगा। आने वाला वक्त आपके लिए शुभ रहेगा। पीपल के नीचे सूर्य को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं। लव राशिफल: पति- पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज आप किसी को ओर आकर्षित हो सकते हैं। बिगड़े रिश्तों में मधुरता लाने के लिए आज बात करें। पार्टनर से लाभ मिलेगा। आज आप किसी को प्रपोज कर सकते हैं। आज बनने वाले संबंध ज्यादा समय तक चलेंगे।

वित्त राशिफल: जो लोग पर्यटन के क्षेत्र में हैं उनको जल्द ही अच्छा लाभ मिलने वाला है। भविष्य में अच्छी आमदनी के संकेत हैं। करियर में तरक्की के लिए आपको मेहनत करने का आवश्यकता है। अगर आप अपने व्यवसाय के लिए अच्छा आधार तैयार करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको पेट संबंधी परेशानी हो सकती है। यह बाहर खराब खाना खाने की वजह से हुआ है। आपको बाहर का खाना इग्नोर करना चाहिए। जो लोग लगातार कसरत नहीं कर रहे उनको मोटापे से परेशान होना पड़ सकता है। इसलिए कसरत करते रहिए। साथ ही शुगर, नमक और फैट्स से सम्बन्धित भोजन ना लें।

First Published on June 21, 2018 4:11 am