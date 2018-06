आज का वृश्चिक राशिफल, 20 जून 2018: दांपत्य जीवन में मिलेगी खुशखबरी, खर्चे पर रखें नियंत्रण

दैनिक राशिफल: वाहन के रखरखाव पर खर्च बढ़ सकते हैं। घर के किसी बुजुर्ग से धन प्राप्‍ति के योग बन रहे हैं। घूमने जा सकते हैं। संतान को कष्‍ट हो सकता है। दांपत्य जीवन के सुख अनुभव कर सकेंगे। योग और ध्यान से मानसिक शांति प्राप्त कर सकेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 75 % होगा। टैरो राशिफल: आज आप अच्छे फैसले ले पाएंगे। आपको फिजूलखर्ची से बचना चाहिए। सेहत का ख्याल रखें। बेकार के रिश्तों से दूरी बनाए रखें। कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। पीपल के नीचे सूर्य को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं। शिव मंदिर में तांबे के सिक्के रखें। लव राशिफल: पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आज आपके खर्चे बढ़ेंगे। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला ना लें। पार्टनर को लेकर किसी के साथ विवाद हो सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपके खर्चे बढ़ेंगे। इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप फालतू की चीजों को खरीदने में धन खराब ना करें। आपको अपनी समझदारी दिखायें। आपके मन की शांति धन दौलत से कहीं अधिक है। आप कहीं निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको अभी रुकना चाहिए।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सड़क दुर्घटनाओं से बचकर रहना होगा। यदि आप बाइक राइडर हैं तो आपको बहुत सावधान रहना होगा। अगर आप समझदार हैं तो सड़क दुर्घटना होने से बचा सकते हैं और ये आप पर निर्भर करता है। मानसिक तनाव लेने से बचें।

First Published on June 20, 2018 3:38 am