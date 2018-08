आज का वृश्चिक राशिफल, 20 अगस्त 2018: संतानपक्ष का रखें ख्याल, शेयर बाजार से हो सकता है नुकसान

दैनिक राशिफल: घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा। शेयर- सट्टा का प्रलोभन हानि पहुंचा सकता है। संतानों के सम्बंध में समस्याएं खड़ी होंगी। स्वाभिमान भंग न हो इसका ध्यान रखें। वाद-विवाद में भाग लेने से बचें। आज यात्रा प्रवास पर नहीं जाएं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 77 % होगा। टैरो राशिफल: कानूनी मामले खत्म होंगे। बना हुआ काम बिगड़ सकता है। प्रेम संबंध बेहतर होंगे। आज आपको कोई बुरी खबर मिल सकती है। जल में दूर्वा डालकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आपकी बात का गलत मतलब निकाला जा सकता है। इसलिए बोलने से पहले थोड़ा सोचें। आज सिंगल लोग किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं तो उनके लिए समय अनुकूल है। पति-पत्नी के बीच रिश्ता सामान्य रहेगा। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकता है।

वित्त राशिफल: आप अपने मनोरंजन के लिये थोड़ा बहुत धन खर्च कर सकते हैं। आज आपको मनोरंजक खरीदारी और बचत, दोनों का संतुलन बनाकर रखना है। आज आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है। लेकिन आप इस धन को अनावश्यक चीजों में खर्च कर देंगे। इससे आपको बचना होगा और धन को सही जगह या काम में इस्तेमाल करना होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत का ख्याल होगा। आपको कफ और कोल्ड जैसी बीमारियों से बचने की आवश्यकता है। आज आप इन बीमारियों के शिकंजे में फंस सकती हैं। इससे बचने के लिए आप अपने आस-पास के वातावरण को साफ-सुथरा रखें और अपने हाथों को अच्छे से धोएं। इससे आप बीमारियों से बच सकते हैं।

First Published on August 20, 2018 6:01 am