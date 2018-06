आज का वृश्चिक राशिफल, 18 जून 2018: आमदनी में होगा इजाफा, परिवार के मिलेगा सहयोग

दैनिक राशिफल: परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। भाई-बहनों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। आमदनी में वृद्धि होगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा और संबंधों में मधुरता आएगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है और ग्रे आपका भाग्य 67 % होगा। टैरो राशिफल: सेहत का ख्याल रखें। बेकार के रिश्तों से दूरी बनाए रखें। अच्छे फैसले लेंगे। कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। पीपल के नीचे सूर्य को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं। शिव मंदिर में तांबे के सिक्के रखें। लव राशिफल: सिंगल लोग आज प्रेमी को प्रपोज कर सकते हें। किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं। पति-पत्नी के लिए आज का दिन अच्छा होगा। आज की शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताएं। इससे नीरसता खत्म होगी। सहयोगी से आकर्षण बढ़ेगा, जो रिश्ते को मजबूती देगा।

वित्त राशिफल: आज आपको ऐसी जगह से पैसा मिलेगा, जिसकी आपकी उम्मीद नहीं थी। यह किसी सौगात के रूप में हो सकती है। यह आपकी आमदनी के तय स्रोतों से हटकर ही होगी। समझिए आपको बड़ा लाभ मिल गया। लम्बे समय तक इसकी खुशी बनी रहेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको वाहन चलाते समय सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आज आपके साथ कोई सड़क दुर्घटना हो सकती हैं। इसलिए घर से बाहर आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। आज आपको ख्याल रखना होगा कि आप कार की स्पीड़ को थोड़ा कम रखें। माता की सेहत में सुधार होगा।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on June 19, 2018 4:33 am