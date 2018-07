आज का वृश्चिक राशिफल, 19 जुलाई 2018: गुस्से पर रखें काबू, इनकम सोर्स में होगी बढ़ोत्तरी

दैनिक राशिफल: किसी मित्र के सहयोग से आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। गुस्से पर काबू रखें। प्रतिस्पर्धियों से सावधानी बरतें। जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं।धन खर्च हो सकता है। संतानों के साथ मतभेद या उनकी चिंता से मन व्यग्र रहेगा। मानसिक चिंताएं परेशान कर सकती हैं। पुत्र तथा पत्नी से लाभ होगा। उच्च पदाधिकारियों की कृपादृष्टि बनी रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 80 % होगा।

टैरो राशिफल: विद्यार्थियों का अधिक मेहनत करनी होगी। धंधे या व्यवसाय में लाभ प्राप्ति होगी। मित्रों के साथ मुलाकात, प्रवास का आयोजन करेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अचानक किसी यात्रा पर जा सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। नहाने के पानी में रक्त चंदन मिलाएं।

लव राशिफल: खुद पर संयम रखें। वाद-विवाद से बचें। स्नेहीजनों एवं मित्रों की तरफ से सौगात मिलेंगी। आज शुरू हुई रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। शाम को पति-पत्नी कही घूमने जा सकते हैं।

First Published on July 19, 2018 4:35 am