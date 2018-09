आज का वृश्चिक राशिफल, 18 सितंबर 2018: संतान पक्ष से मिलेगी खुशखबरी, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: आज गृहस्थजीवन में सुख और संतोष की अनुभूति करेंगे। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। मांगलिक कार्य होंगे। महिला मित्रों से लाभ मिलेगा। दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। नौकरी मिलने के योग हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है आसमानी और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: स्वास्थ्य के मामलों में सावधानी बरतें। नए मित्र बनेंगे। कोई जोखिम भरा काम शुरु कर सकते हैं। पूरी ताकत और मन से काम करेंगे। विदेश से अच्छी खबर मिलने के योग हैं। भावुक रहेंगे, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। किसी शिव मंदिर में 125 ग्राम मसूर की दाल चढ़ाएं। लव राशिफल: आज की शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताएं। इससे नीरसता खत्म होगी। पति-पत्नी के लिए आज का दिन अच्छा होगा। किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं। सहयोगी से आकर्षण बढ़ेगा। कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं।

वित्त राशिफल: आपको आज कारोबार में भरपूर लाभ मिलेगा। आज आप अपने कारोबार में विस्तार कर सकते हैं। जहां तक संभव हो अपना व्यापार बढ़ायें।आज जो लोग विदेश में कारोबार करते हैं या विदेश से कारोबार का संबंध है उन्हे लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको गले में परेशानी हो सकती है। शीतल पेय और मधपान से दूर रहें। आज आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। मानसिक शांति रहेगी लेकिन छोटी- समस्या परेशान कर सकती है। अगर आपको अपनी सेहत गिरती हुई नजर आए तो ध्यान रहे कि आप आराम करें।

First Published on September 18, 2018 5:57 am