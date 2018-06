आज का वृश्चिक राशिफल, 18 जून 2018: नौकरी में परिवर्तन की संभावना, दोस्तों के साथ करेंगे मौज-मस्ती

दैनिक राशिफल: नौकरी में स्‍थान परिवर्तन की संभावना बन रही है। घर के वातावरण में सुख-शांति बनी रहेगी। प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त होगी। आशा-निराशा के मिश्रित भाव मन में रहेंगे। खर्चों में वृद्धि होगी। अपनी नई सोच की वजह से कार्य में नयापन ला सकेंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 64% होगा। टैरो राशिफल: कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। अच्छे फैसले लेंगे। सेहत का ख्याल रखें। बेकार के रिश्तों से दूरी बनाए रखें। पीपल के नीचे सूर्य को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं। शिव मंदिर में तांबे के सिक्के रखें। लव राशिफल: आज के दिन पार्टनर से सुख मिलेगा। शादी के लिए प्रपोजल मिल सकते हैं। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। अगर किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं तो आज का दिन अनुकूल है।

वित्त राशिफल: आज खूब खर्चे वाला दिन है। दोस्तों के साथ मौज-मस्ती पर खर्च करेंगे। आज भविष्य के लिए कुछ निवेश करें। बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए प्राइवेट स्कूल में एडमिशन कराएंगे। आज किया गया छोटा सा निवेश कल बड़ी बचत बनकर सामने आएगा।



स्वास्थ्य राशिफल: आज कार्यभार अधिक रहेगा। इससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है इसलिए ज्यादा लोड लेने से बचें। आपको अपनी आंखों का ज्यादा ख्याल रखना होगा। संभावना है कि आज आप किसी दबाव या तनाव से परेशान हो सकते हैं। बाहर का खाने से बचें।

First Published on June 18, 2018 4:22 am