आज का वृश्चिक राशिफल, 17 जून 2018: मिल सकता है वाहन सुख, खान-पान का रखें ध्यान

दैनिक राशिफल: आज का दिन शांति से व्यतीत करें। पारिवारिक सदस्यों के साथ अनबन हो सकती है। वाहन सुख मिल सकता है। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। धैर्यशीलता में कमी हो सकती है। आय में कमी एवं खर्चों की अधिकता की स्‍थिति हो सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है फिरोजी और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: काम या कारोबार में लाभ मिल सकता है। हवाई यात्रा कर सकते हैं। यात्रा से लाभ मिल सकता है। अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। ऑफिस में जामुनी रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: आज के दिन लव लाइफ से जुड़ा को फैसला कर सकते हैं। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। प्रेमी की सेहत की चिंता रहेगी। मानसिक तनाव हो सकता है। पार्टनर द्वारा की गई मदद से आपको फायदा हो सकता है।

वित्त राशिफल: यदि आज आप वाहन खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो आज आप उसका चुनाव कर सकते हैं। आज का चुनाव काफी संतोषजनक लगेगा। ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में हैं। यदि आप गाड़ी नहीं लेना चाहते तो आप शोरूम में गाड़ी के बारे में जानकारी लेना शुरू कर सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप कुछ गलत खाने से बीमार हो सकते हैं। आपको पेट दर्द हो सकता हैं। आजकल जो भोजन आप कर रहे हैं वह शुद्ध नहीं है। यह भोजन आपके शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है। सही और सन्तुलित भोजन का आहार कर आप पाएंगे कि आपके शरीर का ऊर्जा स्त्रोत पहले की तरह बढ़ रहा है और वजन घट रहा है।

First Published on June 17, 2018 4:43 am