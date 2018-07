आज का वृश्चिक राशिफल, 17 जुलाई 2018: निवेश से मिलेगा फायदा, लव लाइफ रहेगी अच्छी

दैनिक राशिफल: नए कार्य की शुरुआत करने से बचें। बीमार पड़ने का योग है। इसलिए खान-पान में ध्यान रखें। वाणी और व्यवहार पर आज संयम रखना आवश्यक है। अचानक धन लाभ होगा। आध्यात्मिक साधना के लिए अच्छा समय है। आज के दिन परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 72 % होगा। टैरो राशिफल: करियर में बदलाव आ सकता है। प्रॉपर्टी संबंधी कार्य सावधानी से पूरे करें। नौकरी में साथियों का सहयोग मिलेगा। लव लाइफ अच्छी होगी। भूमि संबंधी मामलों में सफलता प्राप्त होगी। जल में रक्त चंदन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज के दिन लव लाइफ से जुड़ा को फैसला कर सकते हैं। पार्टनर को आपकी मदद से फायदा हो सकता है। पार्टनर से आपको उपहार मिल सकता है। पति-पत्नी के रिश्ते सामान्य रहेंगे। प्रेमी की सेहत की चिंता रहेगी। मानसिक तनाव हो सकता है।

वित्त राशिफल: भविष्य के लिए निवेश करने के लिए आपके सामने आज कई सारे विकल्प खुलेंगे। आज आप शेयर बाजार में भी पैसा निवेश कर सकते हैं। इसके लिए आप स्टॉक में निवेश करने वाले किसी व्यक्ति से सलाह लें। अगर आप मकान या प्रोपर्टी में निवेश करना चाह रहे हैं तो ये भी बढ़िया विकल्प है। जो भी हो आज का दिन अच्छा है, जहां निवेश करेंगे लाभ होगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी तबियत नाजुक रहेगी। आप सिरदर्द से परेशान रहेंग। यह सब काम के बोझ के कारण हो रहा है। अगर आप कम्पूटर या टीवी पर ज्यादा समय बिताते हैं तो आपको अपनी आंखों को उचित आराम देना होगा। सिरदर्द से राहत पाने के लिए आराम करें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 17, 2018 5:52 am