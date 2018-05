आज का वृश्चिक राशिफल, 16 मई 2018: सामाजिक क्षेत्र में होगी प्रशंसा, वाणी पर रखें संयम

दैनिक: वाणी पर संयम रखें। सामाजिक क्षेत्र में आप के कार्य की प्रशंसा होगी। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। आप व्यापार के कार्य में व्यस्त रहेंगे जिसके कारण लाभ मिलेगा। किसी पैतृक सम्‍पत्ति से धनलाभ हो सकता है। वाहनसुख मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है हरा और आपका भाग्य 79 % होगा। टैरो राशिफल: वाणी पर संयम रखें, इसके कारण विवाद हो सकता है। दांपत्य संबंध मधुर होंगे। धन लाभ होने की संभावना है। महिला मित्रों के साथ बाहर घूमने का प्लान बन सकता है। किसी मंदिर में तांबे का लोटा दान करें। लव राशिफल: पति-पत्नी के लिए आज का दिन अच्छा होगा। कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं। सहयोगी के प्रति आकर्षण बढ़ेगा। आज की शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताने का प्रयास करें। इससे नीरसता खत्म होगी। किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपका धन अधिक खर्च हो सकता है। आने वाले समय के लिए रुपए की बचत करें। कारोबार में विस्तार करने के लिए अभी समय आपके अनुकूल नहीं है। इसलिए अभी आप इंतजार करें। जिससे आप आने वाले नुकसान से बच सकते हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज पार्टनर की सेहत की चिंता रहेगी। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। संतान पक्ष के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। आज आप इस तरह की चिंता ना करें वरना इसका असर आपके स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है।

First Published on May 16, 2018 3:54 am