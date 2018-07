आज का वृश्चिक राशिफल, 16 जुलाई 2018 : प्रॉपर्टी से मिलेगा लाभ, आमदनी में होगी वृद्धि

दैनिक राशिफल: जीवनसाथी संग भावनात्मक संवेदनशीलता के साथ-साथ प्रेम की मधुरता बढ़ेगी। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। परिवार से भरपूर सहयोग मिलेगा। आमदनी में वृद्धि होगी। भाई-बहनों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है मरून और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: बेकार के रिश्तों से दूरी बनाए रखें। अच्छे फैसले लेंगे। सेहत का ख्याल रखें। कारोबार में मुनाफा मिल सकता है। पीपल के नीचे सूर्य को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं। शिव मंदिर में तांबे के सिक्के रखें। लव राशिफल: शादी के लिए प्रपोजल मिल सकते हैं। पार्टनर के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। आज के दिन पार्टनर से सुख मिलेगा। अगर किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं तो आज का दिन अनुकूल है। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा।

वित्त राशिफल: आज आर्थिक मामलों को लेकर आप कुछ दबाव में रहेंगे। लेकिन आप इन सब के बारे में तनाव ना लें। आप आसानी से इस हालात से निपट लेंगे। आप बस अपना लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पाने के लिए ठोस कदम उठाएं। आने वाले में आप कारोबार को नई ऊचाइयों पर ले जाएंगे।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हो सके तो दोस्तों के साथ दौड़ने जाएं। साथ ही आपको बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए। जो लोग खाने की शुद्धता पर ध्यान नहीं देते उन्हें अब इस पर ध्यान देना चाहिए। वरना आपको कोई परेशानी हो सकती है।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 16, 2018 3:55 am