आज का वृश्चिक राशिफल, 15 जुलाई 2018 : परिवार में रहेगी खुशियां, विश्वासघात से रहें सावधान

दैनिक राशिफल: परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आज के दिन आर्थिक लाभ मिल सकता है। पति-पत्नी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। वाहन सुख मिल सकता है। आज का मानसिक दिन शांति रहेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: जरूरी फैसले लें पाएंगे। बेकार के रिश्तों से दूरी बनाए रखें। आज अपने दोस्तों से सावधान रहें। विश्वासघात मिल सकता है। पीपल के नीचे सूर्य को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं। शिव मंदिर में तांबे के सिक्के रखें। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच प्रेम बना रहेगा। आज विवाद होने पर बात को खत्म करने की पहल करें। आज सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है। प्रेमी से किसी तरह की जोर जबरदस्ती ना करें।

वित्त राशिफल: आज धन के लेन-देन में सावधानी बरतें। आप अपने ऐसे मित्रों से सावधान रहें जो आपको कभी भी पैसों के लिए पूछते रहते हैं। आज प्रॉपर्टी के मामलों में सावधानी बरतें। आपका सहयोगी ॠण के लिए आग्रह कर सकता है लेकिन आपको इस स्थिति से बचना चाहिए। आप सब कुछ अच्छी तरह सोच-समझकर करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा जिससे आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। आज आपका मन काम में लगेगा। आप सभी कार्य पूरे करेंगे। कुल मिलाकर आपके अच्छे हालात हैं। आप आनन्द लें जिम जायें और मिली हुई सहूलियत का फायदा उठायें। योग शुरू कर सकते हैं।

First Published on July 15, 2018 10:52 am