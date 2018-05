आज का वृश्चिक राशिफल, 14 मई 2018: माता-पिता का मिलेगा सहयोग, महिला मित्रों से मिलेगा लाभ

दैनिक: आज गृहस्थजीवन में सुख और संतोष की अनुभूति करेंगे। दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। नौकरी मिलने के योग हैं। महिला मित्रों से लाभ मिलेगा। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। मांगलिक कार्य होंगे। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 73 % होगा। टैरो राशिफल: घरेलू काम पूरे होंगे। काम के यात्रा पर जा सकता है। कारोबार में लाभ हो सकता है। आज आपके अटके काम पूरे हो सकते हैं। हवाई यात्रा कर सकते हैं। ऑफिस में जामुनी रंग का प्रयोग करें। लव राशिफल: बिगड़े रिश्तों में मधुरता लाने के लिए आज बात करें। कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं। आज बनने वाले संबंध ज्यादा समय तक चलेंगे। सहयोगी से आकर्षण बढ़ेगा। पति-पत्नी के बीच मन-मुटाव हो सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपकी मुलाकात दोस्तों से होगी, जिनसे आपको लाभ मिलेगा। जिन लोगों को कारोबार में बार-बार नुकसान हो रहा है उनको आज लाभ मिल सकता है। इसलिए आज आप नया काम शुरू कर सकते हैं। आकस्मित लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपके घुटनों में परेशानी हो सकती है, इस समस्या से बचने के लिए नियमित रूप से खेलें और जिम करें। आज आप काफी अच्छा महसूस करेंगे और नियमित रूप से कसरत करें।

