आज का वृश्चिक राशिफल, 14 जून 2018: काम का बोझ रहेगा अधिक, सेहत का रखें ख्याल

दैनिक राशिफल: आय में कमी एवं खर्चों की अधिकता की स्‍थिति हो सकती है। स्थायी संपत्ति और वाहन आदि के दस्तावेज करने में सावधानी रखने की जरूरत है। पारिवारिक सदस्यों के साथ अनबन होने से मन दुःखी होगा। धैर्यशीलता में कमी हो सकती है। माता के स्वास्थ्य के सम्बंध में चिंता रहेगी। आज का दिन शांति से व्यतीत करें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 66 % होगा। टैरो राशिफल: आज आर्थिक मदद में कमी आएगी। आने वाले समय को प्रबल करने वाला कार्य करेंगे। काम का बोझ बढ़ेगा। सेहत का ख्याल रखें। श्री कृष्ण को अनार अर्पित करें। लव राशिफल: कुछ लोग अपने प्यार को शादी में भी बदलने का मूड बना सकते हैं। आप आपको अपनी भावनाएं अभिव्यक्त करने के लिए साहस दिखाने की जरूरत है। आज आपकी किसी रोचक और आकर्षक व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। आज के दिन शुरू होने वाली रिलेशनशिप लंबे समय तक चलेगी।

वित्त राशिफल: जो लोग अपनी गाड़ी बेचने की सोच रहे हैं तो यह योजना अभी टाल दें। क्योंकि आज का दिन शुभ नहीं है। जिससे आपको अधिक फायदे नहीं मिलेगा। आपको लगेगा कि आज गाड़ी बेचने से नुकसान ही हुआ। अच्छे समय का इंतजार करें। कारोबारी अपने काम पर ध्यान दें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत खराब रह सकती है। आज दर्द की वजह से आप परेशानी में आ सकते हैं। आज आप व्यायाम भी ठीक से ना कर पाएंगे। आज अपना ध्यान उन कामों में लगाएं जिसमें ज्यादा मेहनत ना हो। नेगेटिव विचारों से बचें। खान-पान पर ध्यान दें।

First Published on June 14, 2018 4:50 am