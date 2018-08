आज का वृश्चिक राशिफल, 14 अगस्त 2018: आर्थिक स्थिति में आएगा सुधार, सिंगल लोगों को मिल सकता है पार्टनर

दैनिक राशिफल : आज पूरे दिन आप प्रसन्न रहेंगे। किसी नए कार्य का प्रारंभ कर पाएंगे। आर्थिक लाभ एवं भाग्यवृद्धि के योग हैं। मित्रों व स्वजनों से भेंट हो सकती है। साथियों से सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। किसी भी काम में आज आपको सफलता मिलेगी। स्नेह संबंध बनेंगे। यात्रा के योग हैं। भाई-बहनों से लाभ होगा। प्रतिस्पर्धियों के समक्ष विजय मिलेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 62 % होगा। टैरो राशिफल: तनाव बढ़ेगा। धोखा हो सकता है। संतान पक्ष का सहयोग मिलेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। कार्य संबंधी नए विचार आएंगे। पुराने रिश्ते टूट सकते हैं। चिड़ियों को मूंग दाल खिलाएं। लव राशिफल: पति-पत्नी में मधुरता बढ़ेगी। अविवाहित लोगों को विवाह के लिए प्रपोजल मिल सकते हैं। पार्टनर के लिए आपकी इज्जत और बढ़ सकती है। पति-पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। खर्चा बढ़ सकता है। अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपके करीब आ सकता है।

वित्त राशिफल: आज आकस्मिक शुभ समाचार मिल सकता है। आज कार्यभार अधिक हो सकता है। बनते-बिगड़ते परिवेश में नवीन योजना सफल होंगी। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।



स्वास्थ्य राशिफल: आप व्यायाम रोज करें और खाने का पूरा ध्यान रखें ताकि आपका वजन कम रहे और आप स्वस्थ रहें। आज आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। तनाव लेनें से बचें। ऑफिस में अधिक काम होने से थोड़ा सिरदर्द हो सकता है। स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की चिंता ना करें।

First Published on August 14, 2018 6:18 am