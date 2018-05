आज का धनु राशिफल, 13 मई 2018: जीवनसाथी का मिलेगा सहयोग, कार्य में आएगी गति

दैनिक राशिफल: मानसिक शांति तो रहेगी, लेकिन स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी रहेगा। आज के दिन आप मनोरंजन तथा घूमने- फिरने में समय व्यतीत करेंगे। सार्वजनिक जीवन तथा सामाजिक जीवन में आज आपको कम सफलता मिलेगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। कार्यक्षेत्र में प्रतिकूल परिस्‍थितियां हो सकती हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 76 % होगा। टैरो राशिफल: लोन अप्रूव हो सकता है। सेहत का ख्याल रखें। महिला मित्रों का साथ मिलेगा। विश्वासघात से सावधान रहे। आर्थिक मदद और गुड न्यूज मिलेगी। नए काम में गति आएगी। हल्दी का तिलक लगाएं।

लव राशिफल: आज पार्टनर से उपहार मिल सकता है। पार्टनर से मन की बात शेयर कर पाएंगे। पार्टनर से किसी तरह की जोर-जबरदस्ती ना करें। मन मुटाव हो सकता है। पति-पत्नी के बीच बहस हो सकती है। आज एक्स्ट्रा मेरिटल अफेयर होने की संभावना है। वित्त राशिफल: आज आपको ससुराल पक्ष से लाभ मिल सकता है। आप आपको अच्छी खबर मिल सकती है। पुराने जमीनी विवाद से अच्छी खबर आ सकती है। आज आपको किसी लम्बे अरसे से चल रहे विवाद से छुटकारा मिल सकता है। इस सफलता से आपको शांति मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज अपने लिए समय निकालें और थोड़ी कसरत करें। आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान दें। इससे आपका दिमाग शांत रहेगा और आपको किसी भी काम को मन लगाकर करने में भी मदद मिलेगी।

First Published on May 13, 2018 5:20 am