आज का वृश्चिक राशिफल, 13 जून 2018: रूका हुआ काम होगा पूरा, शेयर बाजार से मिलेगा मुनाफा

दैनिक राशिफल: दफ्तर में सहकर्मियों से अच्छा सहकार मिलेगा। आज आपका शारीरिक एवं मानसिक आरोग्य अच्छा रहेगा। बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। धन लाभ होगा और अधूरे कार्य संपन्न होंगे। प्रतिस्पर्धियों तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। धन जरूरी वस्तुओं पर ही खर्च होगा। स्त्री मित्रों से मुलाकात होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: ऑफिस में सहयोगी आपके काम से इंप्रेस हो सकते हैं। वाद-विवाद से बचें। नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बिजनेस का कोई अटका हुआ मामला निपट सकता है। ऊं नमस्ते गणपते बोलते हुए गणपति को घी और सिंदूर का तिलक चांदी के वर्क के साथ अर्पित करें। लव राशिफल: प्रेमी के साथ घूमने का प्लान बन सकता है। आज प्रेम संबंधों को सुधारने का प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। सोच-समझकर कुछ बोले वरना आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है।

वित्त राशिफल: अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़ा काम करते हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा साबित होगा। अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो आज का दिन आपके लिए काफी अच्छा है। किसी भी चीज में निवेश करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। आप आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको आंख में परेशानी हो सकती है। इसलिए तुरन्त डॉक्टर को दिखाएं। ज्यादा देर तक टीवी या कम्प्यूटर के सामने बैठने से आंखों पर दबाव पड़ता हैं। अपनी आंखों को आराम दें। ज्यादा से ज्यादा गाजर और फल खाएं।

First Published on June 13, 2018 4:55 am