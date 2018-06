आज का वृश्चिक राशिफल, 12 जून 2018: माता-पिता का मिलेगा सहयोग, परिवार में रहेगी सुख-शांति

दैनिक राशिफल: माता-पिता का सहयोग मिलेगा। मांगलिक कार्य होंगे। आज गृहस्थजीवन में सुख और संतोष की अनुभूति करेंगे। नौकरी मिलने के योग हैं। महिला मित्रों से लाभ मिलेगा। दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हैं। संतान पक्ष से अच्छी खबर मिलेगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपकी नए लोगों से मुलाकात होगी। नए स्थान पर घूमने जा सकते हैं। आपकी बातों का गलत मतलब निकाला जा सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। आज आपके अटके काम पूरे हो सकते हैं। पीपल के नीचे दूध अर्पित करें। लव राशिफल: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंधों में किसी भी तरह का कोई बड़ा फैसला ना लें। पार्टनर के साथ बाहर घूमने जा सकते हैं। आज आपके खर्चे बढ़ेंगे। पार्टनर को लेकर किसी के साथ विवाद हो सकता है।

वित्त राशिफल: आज शेयर बाजार में अधिक उतार-चढ़ाव हो सकता है, इसलिए अगर आप इस में पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको बहुत चौकन्ना रहना होगा। वरना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। बस आप उस उतार-चढ़ाव पर नजर बनाए रखें। इस समय से सबक लें, इसका फायदा भविष्य में मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको आंखों में दिक्कत हो सकती है। इसलिए अपनी आंखों को आराम दें। क्योंकि ज्यादा देर तक टीवी या कम्प्यूटर पर बैठने से आंखें खराब हो सकती है। आपको सिरदर्द हो सकता है। इसलिए आप सो जाएं। आंखों की ठीक रखने के लिए डॉक्टर की सलाह लें।

First Published on June 12, 2018 4:38 am