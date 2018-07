आज का वृश्चिक राशिफल, 12 जुलाई 2018 : अध्यात्म में बढ़ेगी रुचि, वाद-विवाद से रहें दूर

दैनिक राशिफल: जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। धन खर्च हो सकता है। किसी मित्र के सहयोग से आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। संतानों के साथ मतभेद या उनकी चिंता से मन व्यग्र रहेगा। मानसिक चिंताएं परेशान कर सकती हैं। गुस्से पर काबू रखें। प्रतिस्पर्धियों से सावधानी बरतें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: रिलेशनशिप में रोमांस बना रहेगा। अध्यात्म से जुड़ेंगे। बॉस और पिता का साथ मिलेगा। लव लाइफ और पार्टनरशिप पॉजिटिव रहेगी। विवाह के योग बन रहे हैं। मेहनत करनी पड़ सकती है। जल में गुड़ और जावा के फूल मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। खुद पर संयम रखें। वाद-विवाद से बचें। शाम को पति-पत्नी कही घूमने जा सकते हैं। आज शुरू हुई रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी।

वित्त राशिफल: आज जो लोग अपने कारोबार में विस्तार करने की योजना बना रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल है। आज आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए अपनी आर्थिक स्थिति ठीक है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी की मजबूती के लिए आपसे अतिरिक्त योगदान मांगा जा सकता है। जिसका आपको अतिरिक्त लाभ मिलेगा। इससे भी आपकी इनकम बढे़गी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत का ख्याल रखना होगा। आपको रोजाना कसरत करनी चाहिए। साथ ही मानसिक शांति के लिए योग करें। इससे आपके शरीर में ऊर्जा का स्तर बढ़ेगा, साथ ही शरीर में रक्त का संचार भी होगा। कसरत करने से आपकी पाचन-क्रिया और श्वास प्रक्रिया भी अच्छा काम करेगी।

First Published on July 12, 2018 4:08 am