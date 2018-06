आज का वृश्चिक राशिफल, 11 जून 2018: करियर में आ सकता है बदलाव, गुस्से पर रखें काबू

दैनिक राशिफल: जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। किसी मित्र के सहयोग से आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। धन खर्च हो सकता है। संतानों के साथ मतभेद या उनकी चिंता से मन व्यग्र रहेगा। गुस्से पर काबू रखें। प्रतिस्पर्धियों से सावधानी बरतें। मानसिक चिंताएं परेशान कर सकती हैं। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सुनहरा और आपका भाग्य 80 % होगा। टैरो राशिफल: लव लाइफ अच्छी होगी। भूमि संबंधी मामलों में सफलता प्राप्त होगी। करियर में बदलाव आ सकता है। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। महिला मित्रों से सहयोग मिलेगा। जल में रक्त चंदन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: आज शादी की बात घर ना करें। पति-पत्नी के बीच सब ठीक रहेगा। आज आपसे ज्यादा उम्र का कोई व्यक्ति आपसे प्रभावित हो सकता है। आज छोटी-छोटी बातों पर पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है। पार्टनर के साथ मन मुटाव हो सकता है।

वित्त राशिफल: आज आप किसी के साथ पार्टनरशिप करने से बचें। जरूरी नहीं हर किसी का प्रस्ताव नकार ही दें, लेकिन साझेदार चुनते वक्त सावधानी बरतें और किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे ठीक से जान समझ लें। क्योंकि आप आपको धोखा मिल सकता है। आंख मूंद कर किसी पर विश्वास ना करें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आप अपनी सेहत को लेकर परेशान नहीं रहेंगे बल्कि अपने किसी करीबी के बीमार होने पर आप परेशानी में रहेंगे। आपके ऊपर तनाव ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए आपको अपना ख्याल भी रखना होगा। साथ ही आपको संतान पक्ष की चिंता रहेगी।

First Published on June 11, 2018 4:35 am