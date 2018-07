आज का वृश्चिक राशिफल, 11 जुलाई 2018 : प्रॉपर्टी से मिलेगा लाभ, मोटापे से हो सकती है परेशानी

दैनिक राशिफल: माता से धन की प्राप्‍ति हो सकती है। नए कार्यों का प्रारंभ न करें और क्रोध पर संयम रखें। नए संबंध स्थापित करने से पहले गंभीरता से विचार करें। अधिक खर्च होने से हाथ तंग रहेगा। ईश्वर की आराधना तथा नाम-स्मरण से लाभ होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 69 % होगा। टैरो राशिफल: नए दोस्तों बनेंगे। स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज आपको प्रॉपर्टी संबंधी लाभ मिल सकता है। निजी मामलों को सुलझाने के लिए आज का दिन उत्तम है। किसी शिव मंदिर में 125 ग्राम मसूर की दाल चढ़ाएं।

लव राशिफल: पार्टनर को खुश करने के लिए उपहार दे सकते हैं। पार्टनर के लिए आपकी इज्जत और बढ़ सकती है। पति-पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे। अविवाहित लोगों को विवाह के लिए प्रपोजल मिल सकते हैं। अपोजिट जेंडर वाला व्यक्ति आपके करीब आ सकता है। आज के दिन शुरू हुई रिलेशनशिप लंबे समय तक चल सकती है।

वित्त राशिफल: आज का दिन आपके के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगर आप बिना जानकारी लिए पूंजी निवेश कर देते हैं तो। इसलिए आपको कहीं भी निवेश करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए। आज आपको सरप्राइज की तरह कोई आर्थिक लाभ मिल सकता है। आपको ऐसा धन मिलेगा जिसकी आपको कतई उम्मीद नहीं थी लेकिन इससे आपको खुशी मिलेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको सेहत के प्रति सावधानी बरतनी होगी। आप मोटापे से परेशान हो सकते हैं। इसलिए खाने पर नियंत्रण रखें और ज्यादा खाना खाने से बचें। आपको जिम जाना पड़ जाए। साथ ही आपको दिन-भर के स्नैक्स पर नियंत्रण रखना होगा।

First Published on July 11, 2018 4:54 am