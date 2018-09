आज का वृश्चिक राशिफल, 10 सितंबर 2018: आकस्मिक मिलेगा धनलाभ, सोच-समझकर बोलें

दैनिक राशिफल: ऑफिस के काम से आप व्यस्त रहेंगे। अचानक धन लाभ मिल सकता है। परिजनों का सहयोग मिलेगा। अध्यात्मिक साधना के लिए अच्छा समय है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। सामाजिक क्षेत्र में आप के कार्य की प्रशंसा होगी। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 78 % होगा। टैरो राशिफल: दोस्तों से बहस हो सकती है। जीवन में उतार-चढ़ाव चलता रहेगा। नौकरी में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। धैर्य बनाए रखें। कुछ भी बोलने से पहले सोचें। आज के दिन काली उड़द का सेवन ना करें।लव राशिफल: शाम को पति-पत्नी कही घूमने जा सकते हैं। वाद-विवाद से बचें। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। खुद पर संयम रखें। आज शुरू हुई रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी।

वित्त राशिफल: आज अगर आपको अचानक कहीं से पैसा मिलता है तो आप उन पैसों को तुरंत बैंक में जमा कर दीजिए। आज आपको आर्थिक मामलों में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। भविष्य के लिए पैसा बचाने के लिए यह भी सावधानी रखना जरूरी है कि आप अपना पैसा किन बचत योजनाओं में लगा रहे हैं।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको अब कसरत शुरू करनी होगी, जिससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। आज आपको माता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। हो सकता है, आपका कोई करीबी बीमार हो। आपको कोल्ड हो सकती है। साथ ही काम अधिक करने से थकावट महसूस करेंगे। आराम करें। साथ ही व्यायाम करने में खुद को सक्षम बनाएं।

First Published on September 10, 2018 5:51 am