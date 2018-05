आज का वृश्चिक राशिफल, 10 मई 2018: मेहनत करनी पड़ेगी अधिक, लव लाइफ में हो सकती है परेशानी

दैनिक राशिफल: आज का दिन आपके लिए मनोरंजन का दिन है। परिश्रम की अधिकता रहेगी। आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। वाहन सुख प्राप्त होगा। लाभ के अवसर मिलेंगे। मित्रों के साथ पार्टी या पिकनिक में आज का दिन बहुत अच्छी तरह से बीतेगा। शुभ रंग: आपके लिए शुभ रंग है गुलाबी और आपका भाग्य 75 % होगा। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। आज के दिन पार्टनर की कमी महसूस करेंगे। इससे मानसिक तनाव हो सकता है। आज के दिन आपकी लव लाइफ में मुश्किलें आ सकती है। आज आपका प्रेमी कुछ दिनों के लिए आपसे दूर चला जाएगा।

वित्त राशिफल: आज का दिन आप काफी खर्चे अधिक होंगे। अपनी क्रय शक्ति के अनुसार ही कुछ चीजें खरीदें, जिससे आपका बजट खराब नहीं होगा। कर्जे के लेन-देन से बचें। इनकम में इजाफा हो सकता है। टैरो राशिफल: आपके फैसले सही साबित होंगे। सोचे हुए काम पूरे होंगे। आज भाग्य आपका साथ देगा। कारोबार में निवेश कर सकते हैं। तनाव से बचें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को रक्त चंदन चढ़ाएं।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको त्वचा रोग से आराम मिलेगा। खान-पान का ध्यान रखें। तली हुई चीजें खाने से बचें। मानसिक तनाव लेने से बचें। इससे आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। व्यायाम भी करें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on May 10, 2018 5:35 am