आज का वृश्चिक राशिफल, 10 जुलाई 2018 : फैसले होंगे सही साबित, दोस्तों से हो सकती है मुलाकात

दैनिक राशिफल: मित्रों व स्वजनों से भेंट हो सकती है। किसी भी काम में आज आपको सफलता मिलेगी। आज पूरे दिन आप प्रसन्न रहेंगे। स्नेह संबंध बनेंगे। यात्रा के योग हैं। प्रतिस्पर्धियों के समक्ष विजय मिलेगी। आर्थिक लाभ एवं भाग्यवृद्धि के योग हैं। भाई-बहनों से लाभ होगा। साथियों से सुख और आनंद की प्राप्ति होगी। किसी नए कार्य का प्रारंभ कर पाएंगे। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है नीला और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: आज आपके फैसले सही साबित होंगे। सोचे हुए काम पूरे होंगे। आज भाग्य आपका साथ देगा। कारोबार में निवेश कर सकते हैं। तनाव से बचें। ‘ऊं विकटाय नम:’ मंत्र का जाप करते हुए गणपति जी को रक्त चंदन चढ़ाएं। लव राशिफल: पति-पत्नी के बीच प्यार बना रहेगा। आज के दिन पार्टनर की कमी महसूस करेंगे। आज के दिन आपकी लव लाइफ में मुश्किलें आ सकती है। इससे मानसिक तनाव हो सकता है। आज आपका प्रेमी कुछ दिनों के लिए आपसे दूर चला जाएगा।

वित्त राशिफल: आज बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। अपने प्रोफेशनल लक्ष्य की जीत के कारण उन्हें काफी फायदा हो सकता है, और यही नहीं ये आपके बैंक बैलेंस के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। आप ध्यान रखें कि आप अपनी योजनाओं को आधे-अधूरे नहीं छोड़ रहे। सरकारी नौकरी वालों को भी लाभ मिलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: काम को बोझ अधिक होने से आज आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इसलिए काम के बीच में आप थोड़ा आराम करें। अगर आप ज्यादा वजन से परेशान हैं तो उसे अभी कम करें, क्योंकि यही आपके लिये लाभदायी है। साथ ही आपको मांसहारी खाना छोड़ देना चाहिए। साथ ही करसत नियमित करें।

ब्रेकिंग न्‍यूज, अपडेट, एनालिसिस, ब्‍लॉग के लिए फेसबुक पेज लाइक, ट्विटर हैंडल फॉलो करें और गूगल प्लस पर जुड़ें

First Published on July 10, 2018 4:36 am