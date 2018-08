आज का वृश्चिक राशिफल, 09 अगस्त 2018: कानूनी मामलों में आएगी परेशानी, दुर्घटना से बचें

दैनिक राशिफल: आज आपको काम में सावधान रहने का आवश्यकता है। नए कार्य शुरू न करें। आपका गुस्सा आपको किसी परेशानी में डाल सकता है। समय से भोजन नहीं मिलेगा। कानूनी मामलों में परेशानी आ सकती है। इसलिए ऐसी किसी प्रवृति से दूर रहें जिससे आपकी परेशानी और बढ़ जाएं। दुर्घटना से बचें। इष्टदेव का नाम स्मरण राहत देगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है लाल और आपका भाग्य 81 % होगा। टैरो राशिफल: आज आप नई दिशा में आगे बढ़ सकते हैं या फिर आप कुछ नया कर सकते हैं, जिसके बारे में आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं। वाद-विवाद से बचें। बिजनेस का कोई अटका हुआ मामला निपट सकता है। ऊं नमस्ते गणपते बोलते हुए गणपति को घी और सिंदूर का तिलक चांदी के वर्क के साथ अर्पित करें। लव राशिफल: आज का दिन पार्टनर के साथ प्रेम एवं उत्साह से बीतेगा। आज आप पार्टनर के साथ छोटी-मोटी यात्रा पर भी जा सकेंगे। आज आप अपने आप को सामाजिक क्षेत्र में भी प्रेम से, भरपूर पायेंगे। आज का दिन रोमांस से भरपूर रहेगा। आज प्रेम संबंधों को सुधारने का प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है।

वित्त राशिफल: आज आप नए काम मे पूंजी का निवेश कर पाएंगे। यह ऑनलाइन व्यवसाय के रूप में हो सकती है। आज आप नए तरीके अपनाकर अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आज आप जो भी कर रहे हैं उसकी पूरी जानकारी आपको है। आपको काम में चुनौती भी मिल सकती है। आपकी नई सोच आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपको अपना ध्यान रखने की आवश्यकता है। आपको सदी-गर्मी से परेशानी हो सकती है। शराब और शीतल पेय से दूर रहें साथ ही धुम्रपान से भी दूर रहें। आंख में परेशानी हो सकती है। इसलिए तुरन्त डॉक्टर को दिखाएं। ज्यादा देर तक टीवी या कम्प्यूटर के सामने बैठने से आंखों पर दबाव पड़ता हैं।

