आज का वृश्चिक राशिफल, 07 जून 2018: मान-सम्मान में होगी वृद्धि, कार्यभार रहेगा अधिक

दैनिक राशिफल: आपकी मान-प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। लाभ के अवसर मिलेंगे। परिश्रम की अधिकता रहेगी। आज का दिन आपके लिए मनोरंजन का दिन है। मित्रों के साथ पार्टी या पिकनिक में आज का दिन बहुत अच्छी तरह से बीतेगा। वस्त्राभूषण, वाहन तथा भोजन का अच्छा सुख प्राप्त होगा। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है बैंगनी और आपका भाग्य 74 % होगा। टैरो राशिफल: भावुक रहेंगे, ऊर्जा से भरपूर रहेंगे। स्वास्थ्य के मामलों में सावधानी बरतें। नए मित्र बनेंगे। ऑफिस में काम अधिक रहेगा। नई जिम्मेदारी मिल सकती है। किसी शिव मंदिर में 125 ग्राम मसूर की दाल चढ़ाएं। लव राशिफल: सहयोगी से आकर्षण बढ़ेगा। आज की शाम पार्टनर के साथ बाहर बिताएं। इससे नीरसता खत्म होगी। पति-पत्नी के लिए आज का दिन अच्छा होगा। कुछ लोग प्यार को शादी में बदलने का मन बना सकते हैं। किसी दोस्त से संबंध मजबूत हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: यदि आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो अभी आप इस ख्याल को टाल दें। क्योंकि आपके ग्रह आपके पक्ष में नहीं हैं और इसके चलते निकट भविष्य में नुकसान होने की आशंका है। साथ ही गृह प्रवेश करने की सोच रहे हैं उसे भी कुछ समय के लिए टाल दें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी तबीयत नाजुक रहेगी। आपको कोल्ड हो सकती है। साथ ही काम अधिक करने से थकावट महसूस करेंगे। आराम करें। साथ ही व्यायाम करने में खुद को सक्षम बनाएं। आपको अब कसरत शुरू करनी होगी, जिससे आपकी सेहत ठीक रहेगी।

First Published on June 7, 2018 4:39 am