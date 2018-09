आज का वृश्चिक राशिफल, 06 सितंबर 2018: जीवनसाथी से हो सकते हैं मतभेद, प्रॉपर्टी से होगा लाभ

दैनिक राशिफल: जीवनसाथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। किसी मित्र के सहयोग से आय के स्रोत विकसित हो सकते हैं। मानसिक चिंताएं परेशान कर सकती हैं। धन खर्च हो सकता है। संतानों के साथ मतभेद या उनकी चिंता से मन व्यग्र रहेगा। गुस्से पर काबू रखें। प्रतिस्पर्धियों से सावधानी बरतें। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है सफेद और आपका भाग्य 82 % होगा। टैरो राशिफल: भूमि संबंधी मामलों में सफलता प्राप्त होगी। करियर में बदलाव आ सकता है। प्रॉपर्टी से लाभ मिलेगा। लव लाइफ अच्छी होगी। जल में रक्त चंदन मिलाकर सूर्य को अर्ध्य दें। लव राशिफल: प्रेमी की सेहत की चिंता रहेगी। पति-पत्नी के बीच तालमेल बना रहेगा। आज के दिन लव लाइफ से जुड़ा को फैसला कर सकते हैं। मानसिक तनाव हो सकता है। पार्टनर से आज आपको खुशखबरी मिल सकती है। पार्टनर को आपकी मदद से फायदा हो सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपको प्रॉपर्टी से लाभ मिल सकता है। साथ ही आप कारोबार में पूंजी निवेश कर सकते हैं। अगर आप कोई सौदा तय होने के इंतजार में हैं तो आपके लिए यह सही समय है। इससे आपको आने वाले समय में लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य राशिफल: आपको आने वाले समय अच्छी खबर मिल सकती है। आज आपको पार्टनर की सेहत की चिंता रहेगी। आज आपको पार्टनर को समझना होगा और उनके साथ खड़े रहकर उनकी सहायता करनी होगी। आज आपको उनकी सेहत के प्रति आपको सावधान रहने की जरूरत है।

First Published on September 6, 2018 7:09 am