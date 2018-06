आज का वृश्चिक राशिफल, 05 जून 2018: परिवार में रहेगा खुशी का माहौल, वाहन सुख मिलेगा

दैनिक राशिफल: पति-पत्नी के साथ किसी यात्रा पर जा सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा। दोस्तों से मुलाकात हो सकती है। आज के दिन आर्थिक लाभ मिल सकता है। आज मानसिक अशांति रहेगी। वाहन सुख मिल सकता है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है पीला और आपका भाग्य 84 % होगा। टैरो राशिफल: आज अपने दोस्तों से सावधान रहें। विश्वासघात मिल सकता है। जरूरी फैसले लें पाएंगे। बेकार के रिश्तों से दूरी बनाए रखें। पीपल के नीचे सूर्य को जल से अर्ध्य दें और धूप दिखाएं। शिव मंदिर में तांबे के सिक्के रखें। लव राशिफल: आज सिंगल लोगों को पार्टनर मिल सकता है। पति-पत्नी के बीच प्रेम बना रहेगा। आज विवाद होने पर बात को खत्म करने की पहल करें। प्रेमी से किसी तरह की जोर जबरदस्ती ना करें। सिंगल लोगों को शादी का प्रपोजल मिल सकता है।

वित्त राशिफल: आज आपको अपनी कीमती चीजों को संभालकर रखने की आवश्यकता है। क्योंकि आज आपकी कोई कीमती चीज खो सकती है या चोरी भी हो सकती हैं। आज जो लोग किसी को धन देने से पहले अच्छे सोच-विचार कर लें। कहीं जिस व्यक्ति को धन दे रहे हैं वो आपको वापस ना कर सकें।

स्वास्थ्य राशिफल: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी। लेकिन आपको रात में बुरे सपने आ सकते है। आप पूरी तरह आराम करने की कोशिश करें और परेशान न हों ताकि ठीक से सो सकें। कार्यभार अधिक रहेगा। लेकिन आपको तनाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आराम पर ध्यान दें।

