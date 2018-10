आज का वृश्चिक राशिफल, 04 अक्टूबर 2018: लेखन कार्य में बढ़ेगी रुचि, प्रवास की संभावना

दैनिक राशिफल: आज का दिन उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। आज आपकी रुचि लेखन कार्य में रहेगी। कारोबार में प्रतिकूल परिस्थिति रहेगी। आज अधिकारी पक्ष का रवैया नकारात्मक रहेगा। अपने विरोधियों के साथ विवाद करने से बचें। संतानो से मतभेद खडे होंगे। प्रवास की संभावना है। धन लाभ मिलने के संकेत है। शुभ रंग: आज के दिन आपके लिए शुभ रंग है काला और आपका भाग्य 66% होगा। टैरो राशिफल: नए संबंध स्थापित करने से पहले गंभीरता से विचार करें। ईश्वर की आराधना तथा नाम-स्मरण से लाभ होगा। वस्‍त्रों आदि पर खर्च बढ़ेंगे। माता से धन की प्राप्‍ति हो सकती है। धैर्य बनाए रखें। कुछ भी बोलने से पहले सोचे। लव राशिफल: खुद पर संयम रखें। वाद-विवाद से बचें। आज शुरू हुई रिलेशनशिप ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। पार्टनर की कोई बात आपको परेशान कर सकती है। शाम को पति-पत्नी कही घूमने जा सकते हैं। परिवार में मांगलिक कार्यक्रम हो सकते हैं।

वित्त राशिफल: आज आपके सामने ऐसी स्थिति आ सकती है जिससे आपको कर्ज मांगना पड़ सकता है। इसलिये अपने फालतू खर्चे की आदत में सुधार करें। आज आप उन चीजों पर खर्च कर सकते हैं जिनकी आपको जरूरत नहीं है। आज आप खरीददारी सोच-समझकर करें। कारोबार ठीक चलेगा।

स्वास्थ्य राशिफल: काम में एक्टिव बने रहने के लिए आपको व्यायाम शुरू करना चाहिए। इससे आपको कोई भी सेहत की समस्या नहीं रहेगी। ऐसा काम करें जिससे आपका शारीरिक परिश्रम हों। इससे आप स्वस्थ्य रहेंगे। खाना खाने के बाद घूमने अपनी दिनचर्या में शामिल करें।

First Published on October 4, 2018 5:38 am